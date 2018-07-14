شرطة نفط الجنوب: مشاغبون حاولوا اقتحام مديريتنا وبعضهم يحمل سلاح

2018/07/14 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-البصرة]افادت مديرية شرطة نفط الجنوب، بأن بعض من وصفتهم بـ "المشاغبين" في البصرة حاولوا اقتحام المديرية شرطة نفط الجنوب الواقعة بالقرب من مقر شركة نفط البصرة وسط المحافظة، مؤكدة ابعادهم عن "المديرية من قبل عناصر الامن والسيطرة على الوضع دون حادث يذكر".وقال مدير شرطة نفط الجنوب العميد علي حسن هليل في تصريح صحفي إن " بعض هؤلاء كان من الملثمين وآخرون يحملون السلاح دون ان يستخدموه، وقاموا برمي الحجارة ومقذوفات اخرى باتجاه حرس المديرية، وتم التصدي لهم وابعادهم واخارجهم خارج سياج المديرية"، مؤكدا "السيطرة على الوضع بشكل تام".يشار الى ان محافظة البصرة تشهد عدة تظاهرات ووقفات احتجاجية على تراجع الخدمات سيما واقع تجهيز الطاقة وارتفاع نسبة ملوحة المياه، فيما نظم مواطنون قرب مواقع النفط تظاهرات للمطالبة بفرص التعيين.

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