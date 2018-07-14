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المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد حاليا اجتماعا طارئا برئاسة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني
2018/07/14 | 01:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد حاليا اجتماعا طارئا برئاسة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني

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