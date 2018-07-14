موسكو: التهديد بعقوبات بسبب

2018/07/14 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو قلقة جداً من التهديدات بفرض عقوبات على روسيا وألمانيا في حال مواصلة تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2".

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