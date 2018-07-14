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راكيتيتش : سأدفع أي ثمن من أجل الفوز
2018/07/14 | 01:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح لاعب المنتخب الكرواتي والفريق الكتالوني ايفان راكيتيتش حول مباراة نهائي كأس العالم 2018 بين منتخبه الوطني والمنتخب الفرنسي قائلا : سوف أدفع أي ثمن من أجل تحقيق الفوز .

الفرديات نتكرها جانباً لأن الشيء الوحيد الذي يهم هو الفريق ولو كان علي أن ألعب ظهير أيمن سأفعل ذلك ولو طلبني المدرب على الدكة ساكون بجانبه .

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