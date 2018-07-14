2018/07/14 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرح لاعب المنتخب الكرواتي والفريق الكتالوني ايفان راكيتيتش حول مباراة نهائي كأس العالم 2018 بين منتخبه الوطني والمنتخب الفرنسي قائلا : سوف أدفع أي ثمن من أجل تحقيق الفوز .الفرديات نتكرها جانباً لأن الشيء الوحيد الذي يهم هو الفريق ولو كان علي أن ألعب ظهير أيمن سأفعل ذلك ولو طلبني المدرب على الدكة ساكون بجانبه .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راكيتيتش : سأدفع أي ثمن من أجل الفوز) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راكيتيتش : سأدفع أي ثمن من أجل الفوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).