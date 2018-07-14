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الفرات الاوسط تقرر رفع حظر التجوال عن محافظة النجف
2018/07/14 | 01:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ النجفقررت قيادة عمليات الفرات الاوسط، الجمعة، رفع حظر التجوال عن محافظة النجف.وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، ان "قيادة عمليات الفرات الاوسط قررت رفع حظر التجوال عن محافظة النجف.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "ذلك جاء بعد ان فرضت شرطة النجف حظر على التجوال بالمحافظة".يذكر ان قيادة شرطة النجف قررت فرض حظر على التجوال اليوم الجمعة، ويستمر حتى اشعار اخر على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة وما رافقها من اعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة.

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