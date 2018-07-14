مقتل شخص واصابة اثنين بهجوم على نقطة عسكرية تابعة لمنزل النائب الاول لمحافظ صلاح الدين

2018/07/14 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ صلاح الدينافاد مصدر امني في صلاح الدين، الجمعة، بان شخصا قتل واصيب اثنان اخران بهجوم على نقطة عسكرية تابعة لمنزل النائب الاول لمحافظ صلاح الدين.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عناصر من تنظيم داعش هاجموا اليوم، نقطة عسكرية تابعة لبيت النائب الاول لمحافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب في منطقة العذية شمال الاسحاقين ما ادى الى مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "قوة امنية طوقت الحادث، وتم نقل المصابين الى مستشفى قريب تلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".يذكر ان محافظة صلاح الدين تشهد بين فترة واخرى خروقات امنية بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش"، حيث تستهدف المدنيين وعناصر الاجهزة الامنية وتوقع قتلى وجرحى بين صفوفهم.

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