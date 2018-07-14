قبل نهائي كأس العالم – غياب خماسي كرواتيا عن التدريبات

2018/07/14 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر شهد تدريب الجمعة لمنتخب كرواتيا استعداداً للمباراة النهائية لكأس العالم روسيا 2018 في مواجهة فرنسا غياب 5 لاعبين.

الديوك الفرنسية تأهلوا للمباراة الختامية على حساب بلجيكا بالفوز 1-0 فيما وصل الناريون بعد ماراثون الأشواط الإضافية الثالث لهم على التوالي بالبطولة وتخطوا عقبة إنجلترا 2-1.

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الخماسي دانيال سوباسيتش وإيفان سترنيتش وسيمي فرساليكو وديان لوفرين وإيفان بيريسيتش غابوا عن المران الذي خاضه الفريق تحت قيادة زلاتكو داليتش المدير الفني.

ولم يعلن الجانب الكرواتي عن الأسباب وراء غياب الخماسي، ويبدو أن الارهاق البدني وبعض الإصابات العضلية ضربت اللاعبين خلال مواجهتي ربع ونصف النهائي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018وخضع بيريسيتش للفحوصات الطبية الخميس للوقوف على حالة إصابته العضلية، ولم يصدر اتحاد الكرة الكرواتي أي بيان حول حالة أفضل لاعبي نصف النهائي.

وستوضح تدريبات السبت الاستقرار على مشاركة اللاعبين بالنهائي من عدمه.





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