كيف كانت المواجهة الأولى بين صلاح وشاكيري في بازل؟

2018/07/14 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر نجح نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع الجناح السويسري شيردان شاكيري، قادما من نظيره ستوك سيتي لمدة خمس سنوات.

الصفقة تكلفت ليفربول مبلغ 13.75 مليون جنيه إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب مع البوترز.

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شاكيري سيزامل محمد صلاح جناح الريدز، وهي شراكة تحمل ذكرى خاصة للثنائي الذي سبق وأن لعبا لبازل السويسري.

مارس 2012 شهد خطوة جديدة في مستقبل شاكيري بعدما وافق على الانضمام لبايرن ميونيخ في صيف نفس العام.

بازل كان يبحث عن البديل، وبالصدفة لعب الفريق مباراة ودية ضد منتخب مصر للشباب تحت 23 سنة والذي ضم صلاح.

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شاكيري كان يلعب مع بازل بنفس المباراة، ونجح ف تسجيل هدفا بالمباراة التي انتهت بخسارة فريقه 4/3.

قيمة صفقة إنتقال الدولي السويسري لـ أنفيلد بلغت 13.75 مليون جنيه إسترليني 💷 pic.twitter.com/9WOdslVOhy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 13, 2018النادي السويسري أعجب وقتها بقدرات صلاح، وقرر التعاقد معه بشكل رسمي ليكون خليفة شاكيري.

نجم الريدز الجديد قال عن شراكته المنتظرة مع صلاح:"أتى للتدريب حين كنت في بازل.



أتى مرتين أو ثلاث مرات، وتدربت معه.

"بعد ذلك ذهبت لبايرن ميونخ وهو بقي في بازل.



أنا سعيد لوجوده هنا.



لقد حظي بموسم أكثر من رائع وأتمنى أن يحظى بمثله مرة أخرى".

يذكر أن شاكيري هو ثالث صفقات ليفربول هذا الصيف، بعد التعاقد مع فابينيو من موناكو ونابي كيتا لاعب لايبزج.





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