فيديو| صحفي: مصر تبذل أقصى طاقة لديها في ملف المصالحة الفلسطينية

2018/07/14 | 01:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، إن هناك تطورا مفاجئا حدث في شأن ملف المصالحة الفلسطينية، وهو أن داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أصدر بيانا أكد فيه أن وفدا رفيع المستوى من الحركة برئاسة زياد النخالة، نائب الأمين العام للحركة، كانا في القاهرة في زيارة التقى خلالها رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وغادر القاهرة أيضا اليوم الجمعة.

وأضاف «أبو الهول» خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن مصر تبذل أقصى طاقة لديها في ملف المصالحة الفلسطينية.

جدير بالذكر أن وفدا من قيادة حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العروري، غادر القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

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