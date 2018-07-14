وسائل إعلام محلية: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تستهدف مواقع بقطاع غزة بعدد من الصواريخ

2018/07/14 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام محلية: طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تستهدف موقع عيسى البطران التابعة لــ كتائب القسام جنوب مخيم البريج وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ

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