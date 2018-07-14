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راكيتيتش من تدريبات المُنتخب استعدادً للنهائي
2018/07/14 | 01:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- واصل لاعب الفريق الكتالوني ايفان راكيتيتش التدريبات مع منتخبه الوطني كرواتيا وذلك استعداداً لنهائي كأس العالم 2018 والذي سيقام في الغد الاحد ضد المنتخب الفرنسي .

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