راكيتيتش من تدريبات المُنتخب استعدادً للنهائي

2018/07/14 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- واصل لاعب الفريق الكتالوني ايفان راكيتيتش التدريبات مع منتخبه الوطني كرواتيا وذلك استعداداً لنهائي كأس العالم 2018 والذي سيقام في الغد الاحد ضد المنتخب الفرنسي .

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