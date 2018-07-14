2018/07/14 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع توسع رقعة الاحتجاجات في مدن جنوب ووسط العراق...

مع توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب ووسط العراق على الفساد وسوء الادارة وانعدام الخدمات الاساسية ، ترأس رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، السبت، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث تداعيات الوضع الأمني.

وقال مكتب العبادي في بيان ،طالعته(باسنيوز) إن "المجلس الوزاري للامن الوطني عقد، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني".

وكان العبادي قد وصل صباح يوم الجمعة، إلى محافظة البصرة، قادماً من العاصمة البلجيكية بروكسل ، وعقد فور وصوله اجتماعا مع محافظ المدينة أسعد العيداني والقيادات الأمنية والعسكرية في قيادة عمليات البصرة ، واستمع لتقرير مفصل عن أوضاع المحافظة .

وكان المتظاهرون وعدد من شيوخ ووجهاء البصرة قد هددوا، الخميس، بتوسيع احتجاجاتهم لتشمل الموانئ والمنافذ البرية والحقول النفطية في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل وتحسين منظومة الإمداد بالكهرباء ، فيما كانوا قد رفضوا لقاء العبادي في مقر إقامته بفندق الشيراتون وسط المحافظة ، سعيا منه لتهدئة الاحتجاجات القائمة منذ بداية الأسبوع الماضي على خلفية مقتل شخص في تظاهرة ضد البطالة، الأحد الماضي.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الجمعة ، لتمتد إلى جانب البصرة لكل من بغداد والنجف وذي قار وميسان وبابل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يجتمع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث تداعيات الوضع الأمني) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يجتمع بالمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث تداعيات الوضع الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).