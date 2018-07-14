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غلاف سبورت : تركات من أجل مينا
2018/07/14 | 01:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة- تحدثت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم السبت حول رغبة الفريق الكتالوني في بيع اللاعب الكولومبي ييري ميينا قائلة :  لقد بدأت التحركات من أجل ييري مينا ، برشلونة ينوي بيع ييري مقابل 30 مليون يورو ،واللاعب لا يستبعد خروجه هذا الصيف ، كما اضافت الصحيفة أن كل من  ليستر, ايفرتون وويستهام هي الاندية المهتمة بضم ييري .

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