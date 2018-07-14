2018/07/14 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة- تحدثت صحيفة سبورت الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم السبت حول رغبة الفريق الكتالوني في بيع اللاعب الكولومبي ييري ميينا قائلة : لقد بدأت التحركات من أجل ييري مينا ، برشلونة ينوي بيع ييري مقابل 30 مليون يورو ،واللاعب لا يستبعد خروجه هذا الصيف ، كما اضافت الصحيفة أن كل من ليستر, ايفرتون وويستهام هي الاندية المهتمة بضم ييري .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف سبورت : تركات من أجل مينا) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف سبورت : تركات من أجل مينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).