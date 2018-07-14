ولايتي يفتح الباب أمام انسحاب قريب من سوريا

2018/07/14 | 01:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو – فتح علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، الباب أمام انسحاب محتمل للعناصر الإيرانية والميليشيات الحليفة الموجودة في

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