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ولايتي يفتح الباب أمام انسحاب قريب من سوريا
2018/07/14 | 01:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسكو – فتح علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، الباب أمام انسحاب محتمل للعناصر الإيرانية والميليشيات الحليفة الموجودة في

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