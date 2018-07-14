توقف نصف نهائي ويمبلدون بتقدم دجوكوفيتش على نادال

2018/07/14 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحسم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عشر المجموعة الأولى لصالحه 6-4 قبل أن يعود الإسباني رافاييل نادال المصنف الثاني في المجموعة الثانية وينتصر 6-3.

ونجح دجوكوفيتش في أخذ الأفضلية على نادال بعد مجموعة ماراثونية انتهت لصالح المصنّف الأول على العالم سابقاً 7-6 (11-9).

وتوقفت المباراة بسبب تأخر الوقت والقوانين التي تفرض إكمالها لاحقاً، إذ من المقرر أن تستكمل المباراة السبت الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت لندن، الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة على ان تتبعها المباراة النهائية لفردي السيدات بين سيرينا وليامس وانجيليك كيربر لكن ليس قبل الرابعة عصراً بجميع الأحوال.

ويسمح سقف الملعب الرئيسي باقامة المباريات حتى وقت متأخر، لكن المباراة توقفت بسبب شرط ألا تتجاوز الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ)، وذلك بحسب قوانين عدم الازعاج والسلامة التي تطبقها السلطات المحلية.

وسيلعب الفائز مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الأميركي جون إيسنر 7-6 (8-6) و6-7 (5-7) و6-7 (9-11) و6-4 و26-24.

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