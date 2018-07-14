beIN موسكو - الحلقة 34

2018/07/14 | 02:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظات مميزة وأخرة مؤثرة في مونديال روسيا 2018

من أهداف المنتخب الإنكليزي سجلو من كرات ثابتة!

برزت أرقام قياسية في نسخة مونديال روسيا 2018 من الكرات الثابتة

مراسلنا محمد القاضي يطلعنا على آخر مستجدات المنتخب الإنكليزي

مراسلنا صفوان بو شنب يطلعنا على آخر مستجدات المنتخب البلجيكي

مراسلنا جابر العربي يطلعنا على آخر مستجدات المنتخب الكرواتي

مراسلنا جمال جبالي يطلعنا على آخر مستجدات المنتخب الفرنسي من جانب مقر إقامة منتخب فرنسا في موسكو

هل سيكون عدد المنتخبات 48 بدل 32 في مونديال قطر 2022؟

سوف نشاهد أجمل نسخة فنية من كأس العالم في مونديال قطر 2022

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