فيديو| اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني المعزول في قضية كسب غير مشروع

2018/07/14 | 02:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد إسماعيل مطر، مراسل الغد من إسلام آباد، أن السلطات الباكستانية اعتقلت رئيس الوزراء المعزول، نواز شريف، وابنته مريم، فور وصولهما إلى مطار مدينة لاهور على خلفية قضية كسب غير مشروع.

وأضاف «مراسلنا» أن هذه الإجراءات تأتي بعد إدانة نواز شريف وابنته وزوج ابنته في قضية اختلاس بالإضافة إلى شراء عقارات في العاصمة البريطانية لندن.

المزيد من التفاصيل يسردها «مراسلنا» مع الإعلامية سهام عبد القادر عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»

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