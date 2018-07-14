لماذا تعاقد ليفربول مع شاكيري …هل هي صفقة جيدة حقا ؟

2018/07/14 | 02:18

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هاي كورة_أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع الدولي السويسري شيردان شاكيري نجم ستوك سيتي الإنجليزي وسوف نستعرض في هذا التقرير ملامح الصفقة.

1_ليفربول تعاقد مع شاكيري حتى يونيو 2023 مقابل 13 مليون باوند براتب سنوي قريب من 4 مليون يورو .

2_الصفقة ماليا ممتازة …شاكيري لاعب دولي 26 سنة .

3_شاكيري متعدد الأدوار …يلعب جناح يمين وأحيانا يسار ويجيد كصانع لعب …ماكز يحتاج ليفربول لديها كثيرا لزيادة العمق الهجومي.

4_ كلوب لديه الإمكانية حاليا لتغيير طيقة اللعب …لزيادة الخيارات حتى على الدكة .

5_شاكيري كثير الخبرات بالملاعب الإنجليزية ..لن يحتاج لوقت للتأقلم.

6_شاكيري له قيمة تسويقية جيدة خصوصا بعد تألقه مع منتخب سويسرا في كأس العالم .

7_ستوك سيتي ليس فريق كبير ومع ذلك شاكيري معه خاض 92 مباراة سجل فيها 15 هدف وصنع 15 أسيست .

8_سابقا شاكيري كان يتعرض للعديد من الإصابات ولكن مع ستوك سيتي لم يتعرض سوى لإصابتين فقط وهذا يطمئن مسئولي ليفربول.

9_ المقلق في الصفقة هو إنه لم ينجح مع بايرن ميونيخ والإنتر ..هل هو فعلا لاعب لايجيد اللعب تحت الضغوطات الجماهيرية …آخر فرصة لشاكيري كي يتألق مع نادي كبير ويثبت إنه تعرض للظلم سابقا.

10_ ليفربول يسير بخطى جيدة في السوق …دعم وسط الملعب بفابينيو وكيتا والآن شاكيري….الدور على حراسة الملعب …حافظ على صلاح وماني وفيرمينو …هل يحصد ليفربول مازرعه مع كلوب قريبا.

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