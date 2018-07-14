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الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع في غزة وإسرائيل تطلق صفارات الإنذار
2018/07/14 | 02:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مواقع عدة تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت أطلقت فيه صفارات الإنذار في المستوطنات الواقعة في غلاف غزة.

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