🔴 على طريقة بيكهام .. ريال مدريد ينفي التفاوض مع نيمار ؟؟ إذاً هو قادم

2018/07/14 | 02:24

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هاي كورة – أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً يؤكد خلاله التفاوض مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الحصول على خدمات البرازيلي، نيمار دا سيلفا، قبل أن تُعنون صحيفة ماركا على صدر غلافها في العدد الصادر صباح اليوم :”لن يأتي أبداً أبداً أبداً”.

ومع العودة إلى 15 عاماً سابقة، نكتشف أن فلورينيتو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد كان قد علّق في إبريل 2003 على قدوم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد بيكهام للفريق الملكي قائلاً :”لن يأتي أبداً أبداً”، قبل أن يتم الإعلان عن التعاقد معه في يوليو من العام ذاته.

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