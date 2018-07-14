🔴 إشبيليه : أخبرنا برشلونه أننا لا نريد بيع لينجليه

2018/07/14 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال خوان كاباروس، المدير الرياضي بنادي إشبيليه الإسباني :”ما حدث في صفقة إنتقال كليمنت لينجليت إلى برشلونه كان قاسياً، لقد قدمنا ​​عرضاً له و أخبرنا برشلونة أننا لا نريد التفاوض، لأنه كان من الأفضل أن يبقى لبضع السنوات معنا، لكنه كان حاسماً في قراره”.

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