لافروف: تطوير روسيا لأسلحة جديدة ضروري لحماية أمنها

2018/07/14 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تسمح بأن تقف عاجزة بدون سلاح أمام الولايات المتحدة.

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