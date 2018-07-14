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لافروف: تطوير روسيا لأسلحة جديدة ضروري لحماية أمنها
2018/07/14 | 02:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لن تسمح بأن تقف عاجزة بدون سلاح أمام الولايات المتحدة.

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