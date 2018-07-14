المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني

2018/07/14 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الوزاري للامن الوطني قبل قليل اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني.

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