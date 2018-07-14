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🔴 فرنسا لا تخسر مع بافارد
2018/07/14 | 02:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – خاض الظهير الأيمن بنيامين بافارد 4 مباريات مع المنتخ الفرنسي تحت 19 عاماً فاز بهم جميعا، قبل أن يتم اختياره في 15 مباراة مع فريق الشباب تعادل خلالهم في 3 وفاز في 12، أمام مع المنتخب الأول فقد تم اختياره في 11 مباراة فازت الديوك في 9 منها وتعادلت في 2.

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