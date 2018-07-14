2018/07/14 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- تحدثت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم السبت قائلة : الفريق الملكي لا يريد ضم اللاعب البرازيلي نيمار أبداُ ، وفي حال رغب الريال في ضم نيمار سوف يتحدث مع ناديه الانجليزي باريس سان جيرمان أولا ، كما عنونت الصحيفة أيضاً أن الفريق الملكي يقومون بمحاولات من أجل أقناع ادارة البارين بإستعادة خاميس هذا الصيف .

–

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف الماركا : لن يأتي أبداً أبداً أبداً) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف الماركا : لن يأتي أبداً أبداً أبداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).