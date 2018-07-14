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غلاف الماركا : لن يأتي أبداً أبداً أبداً
2018/07/14 | 03:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- تحدثت صحيفة الماركا الاسبانية عبر غلافها لطبعة اليوم السبت قائلة : الفريق الملكي لا يريد ضم اللاعب البرازيلي نيمار أبداُ ، وفي حال رغب الريال في ضم نيمار سوف يتحدث مع ناديه الانجليزي باريس سان جيرمان أولا ، كما عنونت الصحيفة أيضاً أن الفريق الملكي يقومون بمحاولات من أجل أقناع ادارة البارين بإستعادة خاميس هذا الصيف .

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