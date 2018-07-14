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🔴 الكشف عن برنامج كريستيانو قبل الإنضمام لمعسكر اليوفي
2018/07/14 | 03:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أوضحت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية أن النجم البرتغالي المنتقل حديثاً لنادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو قد هبط مساء أمس الجمعة إلى مدينة مدريد من أجل إنهاء بعض الأجراءات المتطلبة قبل التوجه لمطار تورينو الإثنين المقبل، الذي سيشهد تقديمه رسمياً لوسائل الإعلام، على أن يذهب لقضاء عطلته مجدداً وينضم لمعسكر البيانكونيري بدءاً من 30 يوليو في الولايات المتحدة الإمريكية.

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