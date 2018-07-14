2018/07/14 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم قيادي بارز في جماعة أنصار الله "الحوثيين" دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بالعمل على إفشال جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بدلاً من القبول بمبادرته بشأن ميناء الحديدة.

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