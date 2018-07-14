السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/14 | 03:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهم قيادي بارز في جماعة أنصار الله "الحوثيين" دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، بالعمل على إفشال جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بدلاً من القبول بمبادرته بشأن ميناء الحديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حتى لو أنفقت كل ما تملك"... الحوثي: دول الخليج لن تستطيع فعل ذلك في اليمن) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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