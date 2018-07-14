2018/07/14 | 03:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مسائل الأمن والتجارة خلال أول زيارة له إلى هذا البلد بصفته الحالية.

وقال بومبيو في أعقاب اللقاء مع الرئيس المكسيكي اليوم الجمعة إنه "شدد بروح الاحترام" على ضرورة معالجة قضايا الأمن على الحدود خلال المباحثات.



واعترف مع ذلك بأن تهريب المخدرات تنامى بسبب ارتفاع الطلب عليها في الجانب الأمريكي من الحدود.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه بحث مع لوبيز أوبرادور كيفية إحراز بلديهما تقدما في تحقيق الأهداف المشتركة في التجارة وأمن الحدود.

كما أكد بومبيو أنه يتطلع للعمل المشترك مع لوبيز أوبرادور بعد تنصيبه رئيسا للمكسيك، معتبرا اياه شريكا هاما في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وأضاف أنه من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون لديها علاقات قوية وعادلة في مجال التجارة.

وكانت القيادة المكسيكية الجديدة، وخاصة الرئيس المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ومارسيلو إبرارد الذي سيتولى مهام وزير الخارجية، قد أعربت عن تفاؤلها بشأن مستقبل العلاقات بين مكسيكو وواشنطن على الرغم من الخلافات القائمة.

المصدر: رويترز

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يبحث "الأمن على الحدود" خلال أولى زيارته للمكسيك) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يبحث "الأمن على الحدود" خلال أولى زيارته للمكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).