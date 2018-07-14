🔴 لوبيتيجي يضغط على بيريز من أجل التعاقد مع كوينترو

2018/07/14 | 03:36

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هاي كورة – أكدت شبكة إي إس بي إن أن نادي ريال مدريد الإسباني في طريقه للتعاقد مع نجم المنتخب الكولومبي ونادي ريفربليت الأرجنتيني، خوان فيرناندو كوينترو مقابل 25 مليون يورو، وذلك تنفيذاً لرغبة المدرب جولين لوبيتيجي على الرغم من عدم إقتناع فلورينتينو بيريز، رئيس الملكي بإبرام الصفقة.

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