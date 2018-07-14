🔴 روما يخفض مطالبه المالية في بيع أليسون

2018/07/14 | 03:41

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هاي كورة – أكد الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس الإيطالية، جيانلوكا دي مارزيو أن إدارة نادي روما الإيطالي قد قامت بتخفيض المطالب المالية في عملية بيعها للحارس البرازيلي، أليسون بيكر، حيث طلبت فقط الحصول على 70 مليون يورو، مُشيراً إلى أن ناديي ليفربول وتشيلسي هما أكثر المهتمين بتلك الصفقة.

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