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🔴 البوكا يقطع الطريق على برشلونه ويجدد تعاقده مع بافون
2018/07/14 | 03:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني تجديد تعاقده مع نجم الفريق والذي كان مرشحاً للإنتقال لبرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كريستيان بافون، مع زيادة الشرط الجزائي إلى 50 مليون يورو.

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