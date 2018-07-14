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سبورت : فيدال اقترب من الرحيل
2018/07/14 | 03:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت صحيفة سبورت الاسبانية عن رغبة الفريق الكتالوني بالتخلص من اليكس فيدال قائلة :  اليكس فيدال سوف يغادر برشلونة في غضون أيام ، اللاعب توصل بعدة عروض من اسبانيا و من خارجها ، لكنه يفضل البقاء بالليغا ، فياريال و إشبيلية الاقرب للتعاقد مع الظهير الأيمن .

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