العراق: التظاهرات التي تشهدها البلاد حق كفله الدستور

2018/07/14 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الأعلام الأمني في العراق، أن ما تشهده عدد من مناطق البلاد من تظاهرات تمثل حقا كفله الدستور العراقي.

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