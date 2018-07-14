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العراق: التظاهرات التي تشهدها البلاد حق كفله الدستور
2018/07/14 | 03:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مركز الأعلام الأمني في العراق، أن ما تشهده عدد من مناطق البلاد من تظاهرات تمثل حقا كفله الدستور العراقي.

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