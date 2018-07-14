2018/07/14 | 04:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت".

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