لافروف يحدد الهدف من لقاء بوتين وترامب

2018/07/14 | 04:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تأمل أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا في قمة هلسنكي على استئناف قنوات الاتصال المجمدة بشأن القضايا الرئيسية، مشيرا إلى أن هذا سيكون بمثابة النتيجة المثالية لاجتماع الزعيمين.

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