2018/07/14 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأحداث الأخيرة في اليونان تتماشى مع سياسات للولايات المتحدة وبريطانيا تجاه موسكو والتي تعتمد على التصريحات بدون دليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف يعلق على طرد اليونان للدبلوماسيين الروس) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف يعلق على طرد اليونان للدبلوماسيين الروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).