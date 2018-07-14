2018/07/14 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

طالب مجلس محافظة ذي قار ، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ، بشمول دائرتي ماء و مجاري المحافظة بتخصيصات مالية إضافية ، تتناسب مع متطلبات الدائرتين .





شبكة اخبار الناصرية:

طالب مجلس محافظة ذي قار ، وزارة الاعماروالاسكان والبلديات ، بشمول دائرتي ماء و مجاري المحافظة بتخصيصات مالية إضافية ، تتناسب مع متطلبات الدائرتين .

وقال رئيس المجلس حميد نعيم الغزي لشبكة اخبارالناصرية ان مجلس المحافظة وجه كتابا رسميا الى وزارةالإعمار لمطالبتها بتخصيص مبالغ مالية إضافية للدائرتين أسوة ببقية مديريات البلديات في المحافظات الأخرى ،وبالشكل الذي يضمن تقديم الخدمات في ظل ظروف عمل صعبة .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تطالب وزارة الاعمار بتخصيصات مالية اضافية لدائرتي الماء والمجاري) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تطالب وزارة الاعمار بتخصيصات مالية اضافية لدائرتي الماء والمجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).