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ذي قار تطالب وزارة الاعمار بتخصيصات مالية اضافية لدائرتي الماء والمجاري
2018/07/14 | 05:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

طالب مجلس محافظة ذي قار ، وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ، بشمول دائرتي ماء و مجاري المحافظة بتخصيصات مالية إضافية ، تتناسب مع متطلبات الدائرتين .

شبكة اخبار الناصرية:

طالب مجلس محافظة ذي قار ، وزارة الاعماروالاسكان والبلديات ، بشمول دائرتي ماء و مجاري المحافظة بتخصيصات مالية إضافية ، تتناسب مع متطلبات الدائرتين .

وقال رئيس المجلس حميد نعيم الغزي لشبكة اخبارالناصرية ان مجلس المحافظة وجه كتابا رسميا الى وزارةالإعمار لمطالبتها بتخصيص مبالغ مالية إضافية للدائرتين أسوة ببقية مديريات البلديات في المحافظات الأخرى ،وبالشكل الذي يضمن تقديم الخدمات في ظل ظروف عمل صعبة  .  

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