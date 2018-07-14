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فرنسا تحتفل بعيدها الوطني وسط إجراءات أمنية مشددة
2018/07/14 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحتفل فرنسا كل عام في الـ 14 من تموز/ يوليو بعيدها الوطني الذي يخلّد ذكرى سيطرة الثوار الفرنسيين على سجن الباستيل في باريس وتحرير سجنائه إبان الثورة الفرنسية عام 1789.

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