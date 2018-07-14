السبت 14 تموز 2018 م (1 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/14 | 06:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" قصفاً صاروخياً ومدفعياً على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في قطاعي عسير ونجران جنوب غربي السعودية.

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