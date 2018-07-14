2018/07/14 | 06:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" قصفاً صاروخياً ومدفعياً على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في قطاعي عسير ونجران جنوب غربي السعودية.

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