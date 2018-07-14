فاطمة ناعوت - كتاب الأخلاق … يا وزير الأخلاق

2018/07/14 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت كان هناك راهبٌ اعتاد كلَّ نهار على شراء الجرائد من بائع صحف في الحيّ.وكان البائعُ يستقبلُ الراهبَ بالسباب واللعان، وبعدما يبيعه الجريدة ويقبض ثمنها، يبصق عليه.فما يكون من الراهب إلا أن يأخذ الجريدةَ ويشكر البائع، ويمضي.ذات نهار، ذهب الراهبُ لشراء الجريدة كالمعتاد، برفقة صديق ولما لعنه البائعُ كالعادة، تمتم الراهبُ بالشكر وانصرف، فذُهل الصديقُ وقال: "لقد لعنك يا أبونا، ألم تسمعه؟!" فأجابه ال......

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