شاكيري الى ليفربول بعقد طويل الأمد

2018/07/14 | 06:45

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- 7/14/2018 6:28:00 AM 11 عدد القراءات‌‌

خندان -

انتقل الجناح الدولي السويسري شيردان شاكيري من ستوك سيتي الهابط الى الدرجة الاولى الإنكليزية الى مواطنه ليفربول بعقد طويل الأمد.وأجرى السويسري البالغ 26 عاما الفحص الطبي الروتيني الجمعة قبل أن يوقع عقدا "طويل الأمد" دون تحدد مدته من قبل ناديه الجديد، لكن وسائل الاعلام الإنكليزية اشارت الى أنه يمتد لخمسة اعوام مقابل حوالي 13 مليون جنيه استرليني (15 مليون يورو).وأكد شاكيري "أنا سعيد حقا بوجودي هنا.



إنه ناد هائل مع تاريخ كبير، لاعبين كبار ومدرب مذهل" في اشارة الى الالماني يورغن كلوب الذي أشاد بدوره بلاعبه الجديد قائلا "يتمتع بالسرعة والنوعية...



لديه شجاعة حقيقية للحصول على الكرة وتغيير مجرى الامور.



إنها أمور ضرورية لكي يلعب معنا".وكان شاكيري من أبرز لاعبي منتخب بلاده في مونديال روسيا حيث وصلت سويسرا الى ثمن النهائي قبل الخروج على يد السويد، وهو دافع عن الوان ستوك سيتي منذ 2015 بعد انتقاله اليه من انتر ميلان الإيطالي حيث أمضى نصف موسم فقط بعد انضمامه اليه من بايرن ميونيخ الالماني المتوج معه بلقب الدوري مرتين والكأس المحلية مرتين ايضا ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2013.

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