ريال مدريد ينفي تحضيره عرضا لضم نيمار

2018/07/14 | 06:45

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- 7/14/2018 6:26:00 AM 8 عدد القراءات‌‌

خندان -

نفى ريال مدريد الإسباني تحضيره عرضا لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك ردا على ما تتداوله وسائل الاعلام عن رغبته بالحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي ""في ضوء المعلومات المتكررة التي تربط بين لاعب باريس سان جرمان نيمار جونيور ونادينا، يريد ريال مدريد التوضيح بأنه لا يحضر في أي حالة من الأحوال من أجل تقديم عرض للاعب".وتابع "العلاقة بين الناديين رائعة بحيث أنه، إذا كان ريال مدريد ينوي في أي وقت من الأوقات التعاقد مع لاعب من باريس سان جرمان،، فأول شيء سيفعله هو الاتصال بالنادي الباريسي".وتداولت وسائل اعلام عدة، إسبانية كانت أو فرنسية وبرازيلية، اخبارا حول نية ريال مدريد التعاقد مع نيمار الذي أصبح الصيف الماضي أغلى لاعب في العالم بعدما دفع سان جرمان 222 مليون يورو لفك ارتباطه ببرشلونة.وذكر موقع "غلوبو اي سبورتي" البرازيلي الخميس أن ممثلي ريال مدريد، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، سافروا الى البرازيل للقاء والد نيمار من أجل التفاوض معه بشأن نجله.وسبق لريال مدريد أن نفى في أوائل الشهر الحالي بشكل جازم بأنه تقدم بعرض قدره 310 مليون يورو لسان جرمان، وذلك ردا على ما ذكره التلفزيون الإسباني "تي في اي".وصنف البرازيلي البالغ 26 عاما من قبل وسائل الاعلام كهدف أساسي لريال مدريد بعد رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بشكل مفاجىء وانتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس الإيطالي.

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