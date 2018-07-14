واشنطن تتهم 12 روسيا باختراق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2018/07/14 | 06:45

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- 7/14/2018 6:22:00 AM 16 عدد القراءات‌‌

خندان -

اتهمت وزارة العدل الأمريكية 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية باختراق حسابات مسؤولين في الحزب الديمقراطي إبّان انتخابات 2016 الرئاسية.وقال رود روزنشتاين، نائب وزير العدل، إن المتهمين استخدموا رسائل اختراق تعرف باسم "التصيد بالرمح" إلى جانب برمجيات خبيثة.وأضاف أن القراصنة سرقوا كذلك بيانات عن نصف مليون ناخب من موقع مجلس الانتخابات في إحدى الولايات الأمريكية.وقال البيت الأبيض إن اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين الاثنين سيمضي قدما.لكن الكرملين قال إنه لا أدلة تشير إلى وجود علاقة بين المتهمين والاستخبارات العسكرية الروسية أو القرصنة.ويعد اتهام وزارة العدل، أول اتهام رسمي مباشر للحكومة الروسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية التي جرت منذ عامين.وحددت أسماء 11 متهما روسيا، وزعم أنهم بدأوا هجماتهم الإلكترونية في أذار عام 2016 على حسابات البريد الإلكتروني لمسؤولي حملة هيلاري كلينتون الانتخابية.وقال روزنشتاين إن المتهمين تواصلوا مع كثير من الأمريكيين خلال المؤامرة المزعومة، لكنه أضاف أنه لا يوجد اتهام مباشر لأمريكيين بارتكاب أي جريمة.وقال نائب وزير العدل إن من وصفهم بالمتآمرين استخدموا شخصيات وهمية على الإنترنت، من بينها "DCLeaks" و"Guccifer" لنشر آلاف الرسائل المسروقة بداية من حزيران عام 2016.ووفقا للائحة الاتهام، فقد خطط المتهمون أيضا لاختراق أجهزة كمبيوتر مجالس الولايات الانتخابية، وسكرتارية إحدى الولايات وبرامج خاصة بالناخبين الأمريكيين.وأضاف روزنشتاين: "نعلم أن هدف المتآمرين كان التأثير على الانتخابات".وقال نائب وزير العدل إن جميع المتهمين وعددهم 12 شخصا يعملون في المخابرات العسكرية الروسية، "جي آر يو".

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