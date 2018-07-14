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العبادي يترأس المجلس الوزاري لمناقشة الوضع الامني
2018/07/14 | 06:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد_ واععقد المجلس الوزاري للامن الوطني الجمعة، اجتماعا طارئا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني.

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