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الداخلية تنفي اعلان حظر للتجوال في النجف وميسان
2018/07/14 | 06:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واعنفى المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، اعلان حظر للتجوال في محافظتي النجف وميسان.وقال معن في تصريح مقتضب لوكالة الانباء العراقية (واع)، إنه”لا توجد اي أوامر بفرض حظر للتجوال في محافظتي النجف الاشرف وميسان، على اثر اندلاع تظاهرات لمواطنين يطالبون الحكومة بمزيد للخدمات في محافظاتهم”.

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