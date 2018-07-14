2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعنفى المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم السبت، اعلان حظر للتجوال في محافظتي النجف وميسان.وقال معن في تصريح مقتضب لوكالة الانباء العراقية (واع)، إنه”لا توجد اي أوامر بفرض حظر للتجوال في محافظتي النجف الاشرف وميسان، على اثر اندلاع تظاهرات لمواطنين يطالبون الحكومة بمزيد للخدمات في محافظاتهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي اعلان حظر للتجوال في النجف وميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي اعلان حظر للتجوال في النجف وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).