2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركات الطيران الدولية تطالب الحكومة العراقية بحماية طائراتها وطاقمها المتواجد في مطار النجف الدولي الذي اقتحمه المتظاهرون الغاضبون في محافظة النجف بسبب تردي الخدمات

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