2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات أمنية مشدد في مدينة الشعلة ببغداد على اثر قيام أشخاص بحرق اطارات

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