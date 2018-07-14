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رسميـــــــا : ريال بيتيس يتعاقد مع ويليام كارفاليو حتى عام 2023
2018/07/14 | 06:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رسميـــــــا :  ريال بيتيس يتعاقد مع ويليام كارفاليو حتى عام 2023 

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