مطار النجف: سنقاضي المسؤولين الامنيين بالمحافظة لعدم القيام بواجبهم تجاه المخربين

2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ النجفاكدت ادارة مطار النجف، الجمعة، انها سترفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الامنيين بالمحافظة لعدم القيام بواجبهم تجاه المخربين، محملة الحكومة المحلية والقوات الامنية مسؤلية ما تعرض له المطار اليوم.وقال نائب رئيس مجلس ادارة المطار جواد الكرعاوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مهندسي المؤامرة من بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الأحزاب ذات الأهداف الاقتصادية والتي سعت طوال سنتين متتالية للسيطرة اقتصاديا على مطار النجف بتوجيه بعض المخربين لدخول المطار وتخريب الأجهزة والمعدات واشاعة الفوضى مما تسبب باغلاق المطار".وحمل الكرعاوي "المحافظة والاجهزة الأمنية والتي لم تحرك ساكن المسؤولية كاملة"، مشيرا الى "اننا سوف نقوم بإقامة دعوى قضائية على المسؤلين الامنيين بالمحافظة الذين لم يقوموا باداء واجباتهم".وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور التي تبين اقتحام مطار النجف من قبل المتظاهرين، كما توضح انتشارهم في اغلب مرافق المطار بما فيها المدرج.وشهدت محافظة النجف اليوم، تظاهرات حاشدة تطالب بتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، حيث قام المتظاهرون باقتحام مبان حكومية منها مطار النجف اضافة الى قيامهم بحرق مقار احزاب سياسية في المحافظة.

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