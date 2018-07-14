اهالي الشعلة ببغداد يحرقون الاطارات على الشارع العام تعبيرا عن مساندتهم لتظاهرات المحافظات

2018/07/14 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداقدم عدد من ابناء منطقة الشعلة في بغداد، الجمعة، على حرق اطارات في الشارع العام تعبيرا عن مساندتهم لتظاهرات المحافظات.وقال مراسل السومرية نيوز، ان عددا من ابناء منطقة الشعلة في بغداد، قاموا مساء اليوم، بحرق اطارات في الشارع العام بالمنطقة.واضاف المراسل ان ذلك جاء تعبيرا عن مساندتهم للتظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات العراقية.وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، اليوم الجمعة، احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن البصرة التي تشهد لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وانهاء البطالة بتوفير فرص عمل لابنائها، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المحافظة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

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